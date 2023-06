Calcio: Mondiale femminile, superato record biglietti di Francia 2019, oltre un mln

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - La Coppa del Mondo femminile Fifa è sulla buona strada per diventare l'evento sportivo in rosa con più spettatori della storia. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rivelato che sono stati venduti 1.032.0884 biglietti per la nona edizione della...

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – La Coppa del Mondo femminile Fifa è sulla buona strada per diventare l'evento sportivo in rosa con più spettatori della storia. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rivelato che sono stati venduti 1.032.0884 biglietti per la nona edizione della prossima Coppa del Mondo Women's, che si terrà in Australia e Nuova Zelanda, superando il record di vendite totali per il Mondiale 2019, tenutosi in Francia. La Coppa del Mondo prenderà il via all'Eden Park di Auckland/Tamaki Makaurau giovedì 20 luglio, con la Nuova Zelanda che affronterà la Norvegia, vincitrice nel 1995.

Sempre il 20 luglio, l'Australia affronterà la Repubblica d'Irlanda allo Stadium Australia, a Sydney, lo stadio più capiente del torneo. All'inizio di quest'anno, la Fifa ha spostato la partita inaugurale dell'Australia in questo impianto, assicurandosi che gli oltre 100.000 tifosi attesi possano assistere alla giornata di apertura di questa nona edizione del Mondiale femminile.