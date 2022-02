Abu Dhabi, 8 feb. – (Adnkronos) – Il Palmeiras è la prima finalista del Mondiale per Club. I campioni del Sudamerica superano per 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly in un match disputato all'Al-Nahyan Stadium di Abu Dhabi. Un gol per tempo, con Veiga ad aprire le marcature al 39' e Dudu al 4' della ripresa a chiudere il discorso.

I brasiliani affronteranno la vincente di Al Hilal-Chelsea, in programma domani sera.