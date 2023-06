Calcio: Mondiale Under 20, Israele chiude al terzo posto, Corea del Sud battuta 3-1

La Plata, 11 giu. - (Adnkronos) - Israele batte 3-1 la Corea del Sud e chiude al terzo posto il mondiale Under 20, che si chiude stasera alle 23 a La Plata in Argentina con la finale tra Italia e Uruguay. Per Israele a segno Binyamin al 19', Senior al 76' e Khalaili all'85'. per ...

La Plata, 11 giu. – (Adnkronos) – Israele batte 3-1 la Corea del Sud e chiude al terzo posto il mondiale Under 20, che si chiude stasera alle 23 a La Plata in Argentina con la finale tra Italia e Uruguay. Per Israele a segno Binyamin al 19', Senior al 76' e Khalaili all'85'. per i coreani in gol al 24' Lee Seung-Won per il momentaneo 1-1.