Calcio: monologo Atalanta contro la Salernitana, vittoria per 8-2 a aggancio alla Lazio al 5° posto

Bergamo, 15 gen. - (Adnkronos) - Vittoria storica dell'Atalanta che per la prima volta nella sua storia segna otto reti in una partita di Serie A, superano, tra le mura amiche del Gewiss Stadium, per 8-2 la malcapitata Salernitana. I bergamaschi si rilanciano in zona Champions, agganciando a qu...

Bergamo, 15 gen.

– (Adnkronos) – Vittoria storica dell'Atalanta che per la prima volta nella sua storia segna otto reti in una partita di Serie A, superano, tra le mura amiche del Gewiss Stadium, per 8-2 la malcapitata Salernitana. I bergamaschi si rilanciano in zona Champions, agganciando a quota 34 la Lazio al 5° posto in classifica, a una settimana dal match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. I granata invece restano fermi in 15/a posizione con 18 punti.

Un vero e proprio monologo quello dei ragazzi di Gasperini in rete con 7 marcatori diversi: a segno Lookman (doppietta), Boga, Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea. Per la Salernitana gol di Dia e Nicolussi Caviglia.