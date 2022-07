Calcio: Morata, 'sono motivato e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con l'Atletico Madrid'

Madrid, 7 lug. – (Adnkronos) – "Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi". Lo dice Alvaro Morata, rientrato all'Atletico Madrid dopo due anni in prestito alla Juventus. In attesa di possibili novità sul mercato (mercoledì c'è stato un incontro tra i bianconeri e l'agente che cura anche gli interessi di Nicolò Zaniolo), Morata pensa solo ai Colchoneros: "Sono sicuro che sarà un grande anno – spiega al sito ufficiale dell'Atletico Madrid – Sono fortunato ad aver già lavorato con Simeone e il suo team, tutto sarà più semplice.

Voglio iniziare a preparare questa stagione insieme".

La stagione dell'Atletico inizierà ufficialmente domenica. Due giorni di allenamento in sede a Madrid, poi il trasferimento a Los Ángeles de San Rafael (località che dista 60 km dalla capitale spagnola) per il ritiro. Agli ordini di Simeone ci sarà anche Morata che ha le idee chiare sugli obiettivi stagionali: "La cosa più importante è vincere titoli, questo è quello che voglio e cosa vogliono i miei compagni di squadra -aggiunge l'attaccante-.

A livello personale non importa se ti poni delle sfide, l'importante è essere competitivi come gruppo e lottare per tutto fino alla fine".