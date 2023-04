Calcio: morto a 77 anni Sergio Gori, campione d'Italia con Inter, Cagliari e Juventus

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all'età di 77 anni, Sergio 'Bobo' Gori, ex attaccante di Inter, Cagliari e Juventus, campione d'Italia con tutti e tre i club. Con i nerazzurri, oltre a due scudetti, vinse due Coppe Intercontinen...

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all'età di 77 anni, Sergio 'Bobo' Gori, ex attaccante di Inter, Cagliari e Juventus, campione d'Italia con tutti e tre i club. Con i nerazzurri, oltre a due scudetti, vinse due Coppe Intercontinentali e una Coppa dei Campioni, con i bianconeri, oltre ad un campionato conquistò la Coppa Uefa del 1977. Con la maglia della Nazionale italiana giocò il mondiale del 1970 in Messico, dove gli azzurri persero in finale con il Brasile.