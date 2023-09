Calcio: morto a 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista di Milan e Nazionale

Calcio: morto a 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista di Milan e Nazionale

Milano, 22 set. - (Adnkronos) - Il mondo del calcio piange Giovanni Lodetti, ex centrocampista di Milan e Nazionale, scomparso oggi all'età di 81 anni. In carriera ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la magl...

Milano, 22 set. – (Adnkronos) – Il mondo del calcio piange Giovanni Lodetti, ex centrocampista di Milan e Nazionale, scomparso oggi all'età di 81 anni. In carriera ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia rossonera, più un Europeo in maglia azzurra nel 1968.