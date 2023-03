Calcio: è morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino, morto a Roma all'età di 81 anni. Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli anni '60 Calleri giocò in Serie B con le maglie di Nova...

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino, morto a Roma all'età di 81 anni. Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli anni '60 Calleri giocò in Serie B con le maglie di Novara, Monza e Lazio. Appesi gli scarpini al chiodo si dedicò all'attività imprenditoriale e nel 1986, assieme al fratello Giorgio e al finanziere Bocchi, acquistò il club biancoceleste. Sotto la sua guida la Lazio ottenne nel 1986-87 una storica salvezza in B nonostante i 9 punti di penalizzazione. Riportata la società in Serie A Calleri la vendette a Cragnotti nel 1992. Due anni dopo acquistò il Torino che guidò fino al 1997.