(Adnkronos) – Altro lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 82 anni Ilario Castagner, ex tecnico e calciatore del Perugia dei miracoli. Lo annuncia il figlio Federico in un post su Facebook. "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui.

Ciao papà…", ha scritto il figlio.