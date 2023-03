Calcio: Motta, 'nessun problema con Arnautovic, lo stiamo aspettando, viene da 40 giorni di stop'

Bologna, 9 mar. – (Adnkronos) – Thiago Motta fa chiarezza. La sconfitta con il Torino, gara nella quale Marko Arnautovic non ha fatto il proprio ingresso in campo, ha generato del malumore anche a causa del timore di frizioni tra il tecnico e il numero 9 austriaco. A due giorni dalla gara con la Lazio, in programma sabato 11 marzo alle 20.45, il tecnico rossoblu ha parlato in conferenza stampa mettendo freno ai rumors: "Non ci sono problemi a livello umano. E' stata una scelta professionale, tutto il resto non esiste. Dal primo giorno sono stato molto chiaro: 11 meritano di iniziare la gara, due o cinque subentrano. Gli altri devono continuare a lavorare per avere il loro momento. Non c'è proprio nulla di personale in quello che è successo. Marko lo stiamo aspettando, avrà il suo momento: era fuori da 40 giorni".

Thiago Motta, inoltre, ha provato a chiamare a raccolta i senatori, il cui apporto servirà per provare a far fare il salto di qualità alla squadra: "Mi aspetto qualcosa in più dai leader in squadra. Non solo da Arnautovic, ma pure da Lorenzo De Silvestri, da Gary Medel e da Adama Soumoaoro". Il grande assente della gara del Dall'Ara sarà Ciro Immobile, ai box per un problema fisico. Thiago Motta ha commentato così le possibili soluzioni offensive in casa Lazio: "Se gioca Felipe Anderson, ovviamente cambia qualcosa perché sono giocatori diversi ma di altissimo livello. Uno attacca la profondità l'altro dà più una mano al gioco. Nella Lazio ci sono giocatori di valore e noi proveremo a prenderci il nostro obiettivo".