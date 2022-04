Calcio: Motta, 'è un buon punto, abbiamo fatto quello che si doveva fare'

Empoli, 9 apr. – (Adnkronos) – "Abbiamo un pubblico incredibile, ci segue molto, non solo in casa. Insieme siamo arrivati fino a qua e arriveremo fino alla fine, pensando come sempre passo per passo. Oggi è un buon punto, abbiamo fatto quello che si doveva fare, contro una squadra difficile da affrontare.

Peccato perché potevamo vincere, ma anche loro. Sono contento per la prestazione e per il punto". Così l'allenatore dello Spezia Thiago Motta dopo il pareggio per 0-0 in trasferta con l'Empoli.

"Abbiamo combattuto molto sui duelli fisici, siamo stati presenti sempre -aggiunge Motta in conferenza stampa-. Asllani ha tanta qualità, può cambiare gioco e Agudelo aveva il compito di mantenere il possesso e tenerlo a bada. Abbiamo fatto una buona partita, il merito è dei ragazzi.

Tutti hanno fatto il loro lavoro, perché la prestazione è stata importante- Ora dobbiamo pensare subito alla prossima".