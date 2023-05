Calcio: Mou, 'futuro? Non ci penso, dobbiamo fare partita straordinaria'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Non voglio pensare né alla finale né al futuro. Il focus è solo sulla semifinale di domani". Lo dice Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkuse...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Non voglio pensare né alla finale né al futuro. Il focus è solo sulla semifinale di domani". Lo dice Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkusen e Roma. "Non penso al passato, alle vecchie finali, penso solo al presente. Penso più agli altri che a me stesso, vorrei questa finale per i ragazzi che sono incredibili ed i tifosi, veramente straordinari. Il gruppo sta dando tutto – prosegue – ci sono stati momenti difficili ma questi ragazzi meritano tanto. Dobbiamo fare una partita straordinaria", conclude il portoghese.