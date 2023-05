Calcio: Mou, 'ritorno in casa sempre meglio, domani sapremo se andiamo in finale'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il ritorno in casa è sempre meglio, ovviamente". Lo dice Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkusen e Roma. "Mentalmente però era difficile l...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Il ritorno in casa è sempre meglio, ovviamente". Lo dice Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkusen e Roma. "Mentalmente però era difficile l'andata in casa perchè conoscevamo i loro punti di forza e noi eravamo teoricamente obbligati a vincere. Vediamo domani se riusciamo ad andare in finale".