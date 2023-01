Calcio: Mourinho annuncia la formazione che sfiderà il Napoli, 'siamo un gruppo fantastico'

Roma, 28 gen.

– (Adnkronos) – “Innanzitutto ringrazio tanta gente che mi ha fatto gli auguri, tanta gente che neanche conosco mi ha fatto arrivare anche dei regali. Voglio ringraziarvi tutti. Il regalo è la squadra che gioca domani: Rui, Zalewski, Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala e Abraham. Abbiamo un giocatore in meno, che è Shomurodov, un ragazzo fantastico, ha giocato poco e lui merita di scendere in campo. Se andasse via saremo uno in meno: è così, non ho niente in più da dire".

L'allenatore della Roma José Mourinho, che giovedì scorso ha compiuto 60 anni, annuncia l'undici iniziale che sfiderà domani il Napoli al 'Maradona'.

"Mi aspettavo qualcosa dal mercato? No. Perché la situazione del Financial Fair Play è chiara. Ora mi aspetto più difficoltà perché la struttura competitiva cambia: domenica campionato, mercoledì quarti di Coppa Italia, sabato campionato, dopo l’Europa. Il gruppo però è fantastico, andiamo tutti insieme fino alla fine, più i tifosi che sempre sono dietro questi ragazzi", aggiunge Mourinho in conferenza stampa.