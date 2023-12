Calcio: Mourinho, 'Berardi giocatore fantastico ma il suo atteggiamento in campo non mi piace'

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Berardi è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari: è troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per far prendere i gialli. Lo amo e lo odio, quel profilo di comportamento in campo non mi piace, se fosse u...

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – "Berardi è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari: è troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per far prendere i gialli. Lo amo e lo odio, quel profilo di comportamento in campo non mi piace, se fosse un mio giocatore non mi piacerebbe per niente". Così l'allenatore della Roma José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium con il Sassuolo capitanato da Domenico Berardi.