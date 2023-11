Calcio: Mourinho, 'con l'Inter fatta una partita al massimo delle nostre potenzialità'

Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - "Con l'Inter abbiamo fatto una partita al massimo delle nostre potenzialità. Se avessimo avuto un po’ di fortuna, che ci vuole sempre in questi casi, saremmo stati noi a passare in vantaggio. Ci siamo andati vicini. Ero triste per lo sforzo di gioc...

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – "Con l'Inter abbiamo fatto una partita al massimo delle nostre potenzialità. Se avessimo avuto un po’ di fortuna, che ci vuole sempre in questi casi, saremmo stati noi a passare in vantaggio. Ci siamo andati vicini. Ero triste per lo sforzo di giocatori che hanno giocato due giorni prima, che hanno giocato partite una dopo l’altra. Abbiamo perso con un gol che non si deve prendere, lo sappiamo tutti. I ragazzi però hanno fatto bene, hanno giocato alcuni in posizioni chiave con cartellini gialli sulla testa. Hanno fatto bene contro la squadra più forte d’Italia". Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce.