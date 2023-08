Calcio: Mourinho, 'contro il Verona è sempre dura, recuperati Pellegrini-Dybala, out Sanches'

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Ci saranno tremila tifosi in trasferta? Con la Salernitana erano pochi quelli che volevano aiutare, non erano tanti a volere aiutare la squadra. Se tutti questi vengono a Verona, con questo caldo, sicuramente vogliono aiutare la squadra". Lo dice l'allen...

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – "Ci saranno tremila tifosi in trasferta? Con la Salernitana erano pochi quelli che volevano aiutare, non erano tanti a volere aiutare la squadra. Se tutti questi vengono a Verona, con questo caldo, sicuramente vogliono aiutare la squadra". Lo dice l'allenatore della Roma Josè Mourinho, alla vigilia della sfida in trasferta contro il Verona. "Ho giocato per due anni di fila contro il Verona, una volta abbiamo perso e una vinta nel finale con il gol di Volpato -prosegue il tecnico portoghese in conferenza stampa-. E' sempre dura a Verona ma siamo preparati, abbiamo lavorato anche con tanto caldo abbiamo recuperato Pellegrini e Dybala dopo la squalifica. Abbiamo perso Sanches che ha un piccolo problema e non sarà disponibile domani. Vogliamo uscire da Verona con dei punti".