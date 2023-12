Calcio: Mourinho, 'domani Marcenaro ammonirà Mancini al 10' e salterà la Fiorentina'

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Domani con l'arbitro Marcenaro Mancini prenderà un giallo dopo 10' per un fallo su Berardi e non giocherà con la Fiorentina, ma andiamo avanti con forza". Lo dice l'allenatore della Roma, José Mourinho conferenza stampa alla...

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – "Domani con l'arbitro Marcenaro Mancini prenderà un giallo dopo 10' per un fallo su Berardi e non giocherà con la Fiorentina, ma andiamo avanti con forza". Lo dice l'allenatore della Roma, José Mourinho conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium con il Sassuolo, valida per la 14ma giornata di Serie A, facendo riferimento alle condizioni della sua squadre a possibili rinforzi a gennaio.

"Se fossimo in condizioni ideali, vorrei avere più opzioni con più qualità -aggiunge il tecnico portoghese-. Non voglio essere interpretato negativamente perché so la situazione, penso che siamo sottovalutati come tecnico, allenatore, staff tecnico, squadra per quello che abbiamo fatto, stare lì nella lotta con gente che ha un altro tipo di potenziale. Kumbulla e Smalling stanno fuori, Ndicka è venuto qua molto bene, ben fatto da Tiago Pinto, ma ricordo le sue parole perché mi ha detto 'è perfetto per la panchina e per crescere con te', ma è diventato titolare. Cristante poi lo devo arretrare, siamo in difficoltà lì. Sono andato in una direzione mentale diversa, dove mi piace più questo o quest’altro, andiamo con questi ogni settimana e cerchiamo di fare il meglio senza lamentarsi. Sono molto più positivo di prima".

"Karsdorp? Un anno fa c’è stato quasi un divorzio poi c’è stata empatia, il nostro rapporto ci ha fatto tornare indietro e domani gioca. Rick ha le sue cose positive e le sue debolezze, è così ma non ha giocato l’ultima ed è fresco, è uno dei pochi che può giocare in questa situazione di non stanchezza e mi aspetto faccia bene. Giovedì chi è entrato non ha fatto la differenza, poi anche io ho sbagliato qualche decisione tra cambi e chi ha iniziato la partita", conclude Mourinho.