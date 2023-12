Calcio: Mourinho, 'dopo Servette detto quello che pensavo, con giocatori rapporto molto buono'

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Nello sport individuale sei da solo, non puoi condividere le responsabilità. Per questo mi piacciono tanti sport individuali, come il tennis, perché bisogna avere coraggio e personalità. Quando perdi non puoi responsabilizzare nessuno. È...

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – "Nello sport individuale sei da solo, non puoi condividere le responsabilità. Per questo mi piacciono tanti sport individuali, come il tennis, perché bisogna avere coraggio e personalità. Quando perdi non puoi responsabilizzare nessuno. È un esempio per gli sport collettivi, per questo mi piace analizzare sport individuali. Mi hanno fatto arrivare dei rumors, è una perdita di tempo pensare che io faccia nomi in merito a chi mi riferivo l'altra sera. Internamente sì, anche oggi ho avuto una buona conversazione con i giocatori. Quanto più è positivo il rapporto con una persona, tanto più sei a tuo agio a dire cose brutte". Lo dice l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alle critiche verso alcuni suoi giocatori dopo il pari per 1-1 in Europa League contro il Servette. "Quando ci sono amore ed empatia è più facile tornare alla situazione normale. Ho detto quello che ho pensato e lo penso. Il rapporto è molto buono, stiamo insieme e insieme andiamo a Sassuolo a cercare di prendere un risultato in una gara che non è che mi fa paura, ma non mi sento a mio agio".