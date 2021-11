Calcio: Mourinho, 'il Torino difende bene, servirà prestazione di qualità'

Roma, 27 nov. – (Adnkronos) – "Sarà una partita difficile, servirà una prestazione di grande qualità per fare gol. Il Torino è una squadra che difende molto bene, con un suo stile, anche se non è uno stile unico perché lo fanno anche altre squadre ma concedono poco".

L'allenatore della Roma José Mourinho avvisa la sua squadra alla vigilia del match con il Torino.

"In difesa la situazione migliora, con il rientro di Vina adesso abbiamo la possibilità di giocare sia a quattro sia a cinque -sottolinea lo special one-. Anche se il problema si è trasferito a centrocampo, dove ci mancheranno tre giocatori come Cristante, Veretout e Villar: due titolari e un’opzione di qualità”.

In mezzo al campo potrebbe giocare Mancini.

"Gianluca può essere un’opzione come mediano, anche perché abbiamo finalmente a disposizione tutti e 4 i centrali. Ibanez già si è sacrificato come terzino sinistro e magari lo farà anche a destra. Se Mancini dovrà farlo lo farà, abbiamo giocatori multifunzionali come lui, Cristante e Mkhitaryan. Non solo a livello di sacrificio, ma per qualità e disponibilità".