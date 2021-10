Calcio: Mourinho, 'la responsabilità della sconfitta è mia'

Bodo, 21 ott. – (Adnkronos) – "La responsabilità è mia, sono io che ho deciso di giocare con questa squadra. L'ho fatto con buone intenzioni, per dare l'opportunità di giocare a gente che lavora tanto e gioca poco. Con la rosa che abbiamo noi, con tutte le partite che abbiamo da giocare, volevo far riposare gente che gioca sempre.

Su un campo artificiale e con questo clima ho deciso di far riposare tanti, abbiamo perso contro una squadra che ha più qualità di noi. A livello di formazione iniziale, loro avevano più qualità di noi". L'allenatore della Roma José Mourinho commenta così il ko per 6-1 contro il Bodo Glimt.

"Se si potesse giocare sempre con gli stessi lo farei, ma è un grande rischio perché abbiamo una differenza significativa tra un gruppo di giocatori e un altro gruppo -sottolinea il tecnico portoghese a Sky Sport-.

Io ho deciso, in una fase a gironi, di fare questi cambi. Sapevo i limiti dei miei giocatori, non è niente di nuovo, però ovviamente mi aspettavo una risposta migliore. Resta mia la responsabilità".

Domenica all'Olimpico arriva il Napoli. "Non si può sbagliare mai, questo è il calcio. La nostra squadra titolare sta giocando bene, meritava più punti di quelli che abbiamo in campionato, però sta avendo sempre una bella mentalità e domenica andremo in campo sempre con questa mentalità.

Ovviamente col peso alle spalle di una sconfitta storica".