Calcio: Mourinho, 'maxischermi Olimpico? Ok, non sono scaramantico'

Tirana, 24 mag. (Adnkronos) – "Se sono scaramantico? No no non lo sono, a volte litigo con qualcuno che lo è. Maxischermi Olimpico? Non mi preoccupano, il sostegno e la passione dei tifosi può solo fare bene. Se la Roma ha perso la finale con gente davanti agli schermi, non è sicuramente colpa loro.

Mi hanno chiesto con che maglia giochiamo domani, non voglio saperlo. È uguale. Non sono scaramantico". Queste le parole del tecnico della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana, in riferimento ai 50.000 romanisti che saranno presenti all'Olimpico per seguire la partita a distanza.