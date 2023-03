Calcio: Mourinho, 'non dirò che è un buon risultato, andiamo lì per fare grande gara'

Roma, 9 mar. – (Adnkronos) – "Il nostro merito è stata l’organizzazione, lo sforzo, l’empatia dentro al campo. Ci siamo aiutati tutti. Giocare contro una formazione a rombo è molto difficile. L'avevamo provato contro l’Empoli e anche contro il Salisburgo, non era una novità ma è difficile. Serviva una mentalità forte perché quando non hai tanto la palla serve una grande mentalità. Abbiamo controllato la partita pur non avendo la palla. Il secondo gol può essere importante ed è arrivato in un momento in cui poi bastava gestire la partita". Così l'allenatore della Roma José Mourinho commenta la vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.

"Questo 2-0 è buono solo se lì non prendiamo 3 gol. Non dirò mai che è un buon risultato dopo la prima partita -prosegue Mourinho a Sky Sport-. Andiamo a San Sebastian per fare una grande partita e poi dopo due giorni c’è la Lazio".