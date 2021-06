Calcio: Mourinho, 'non ho ceduto io De Bruyne, lui è voluto andare via'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "De Bruyne decise che voleva andarsene, voleva tornare in Germania dove era stato in prestito e dove'era stato felice. A volte noi allenatori sbagliamo, ma io non sbagliai. Vidi il suo grande talento ma per me doveva aspettare.

Fu lui a decidere di andare via". José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, ospite a Talk Sport commenta così l'addio di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, che il portoghese ha allenato al Chelsea nel 2013-2014, e di cui è considerato il maggior responsabile del trasferimento al Wolfsburg per 18 milioni di sterline al termine di quella stagione. "Mi impressionò così tanto che presi la decisione di non mandarlo via in prestito – prosegue Mourinho – volevo che rimanesse".