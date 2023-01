Calcio: Mourinho, 'penso solo alla Roma non al mio futuro'

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Io ho letto che la Premier mi voleva, altri hanno scritto che io volevo la Premier. No, José non vuole nulla. Io sono tranquillo nel mio posto e non voglio niente, quando la società pensa che sia ora di parlare con me del futuro io sono qui. Dormo qu...

Roma, 28 gen.

– (Adnkronos) – "Io ho letto che la Premier mi voleva, altri hanno scritto che io volevo la Premier. No, José non vuole nulla. Io sono tranquillo nel mio posto e non voglio niente, quando la società pensa che sia ora di parlare con me del futuro io sono qui. Dormo qui praticamente ogni giorno, sono sempre qui. Non voglio parlare di queste cose con voi. Io sono qui alla Roma e penso solo alla Roma, non al mio futuro".

Così l'allenatore della Roma José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito al suo futuro.