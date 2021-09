Calcio: Mourinho, 'persi tanti duelli individuali, sconfitta senza scuse'

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo perso tanti duelli individuali: loro hanno dominato a questo livello. Magari perché questo è il loro gioco e si sentono a loro agio con questo atteggiamento. Negli ultimi venti minuti, anche se ho cercato di dare ampiezza alla squadra, siamo stati troppo emozionali.

Criticare i miei no, perché non mi piace criticare quando è l’emozione che ti prende e ti porta in una direzione sbagliata. Ma dovevamo giocare di più, soprattutto nel finale". José Mourinho commenta così il ko della sua Roma a Verona.

"Il terreno era ottimo, meglio di quello dell’Olimpico, era in perfette condizioni -aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa-. L’arbitro ha fatto molto bene, anche sul nostro gol è stato bravo a dare un vantaggio.

I nostri tifosi sono stati molto bravi, abbiamo perso senza scuse. Abbiamo perso una partita, non dieci. Da giovedì prossimo dobbiamo cercare di tornare a vincere”.