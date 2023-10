Calcio: Mourinho, 'prematuro porsi come obiettivo vittoria Europa League, prima vinciamo girone'

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – "L'obiettovo è vincere l'Europa League? È prematuro, il primo obiettivo è qualificarsi, il secondo è finire primi nel girone per evitare gli 'squali' della Champions. Dobbiamo andare passo dopo passo, intanto qualificarsi per febbraio e poi vedere cosa succederà. L'obiettivo è lavorare passo passo e poi vediamo. Se vedi le squadre che sono già in Europa League vedi squadre di grande livello. Abbiamo 3 punti e pensiamo a qualificarci come primi, poi a febbraio ci penseremo, ora è prematuro". Queste le parole dell'allenatore della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Servette.