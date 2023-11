Calcio: Mourinho, 'ragazzi e pubblico straordinari, conquistati 3 punti importanti'

Roma, 5 nov. – (Adnkronos) – "La mia esultanza è stata velocissima perché dopo volevo parlare con i giocatori e la partita non era finita. La squadra era sbilanciata, potevamo prendere 2/3 gol. Abbiamo finito di giocare con Belotti quinto a destra. Ragazzi e pubblico sono stati straordinari, quando la sconfitta è vicina di solito non c’è questa connessione tra giocatori e tifosi. Nel primo tempo potevamo già chiudere la partita. I ragazzi meritano questo finale perché hanno avuto cuore e hanno risposto a una situazione di grande rischio". Così l'allenatore della Roma José Mourinho dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce maturata nei minuti di recupero.

"Il Lecce è una squadra organizzata e ben allenata, dispiace per loro perché hanno fatto un lavoro straordinario. Dispiace anche per Falcone, ci ho scherzato un po’: dice di essere romanista ma quando gioca contro la Roma para praticamente tutto", aggiunge lo 'special one' prima di ringraziare il pubblico.

"Ho allenato varie squadre e non mi ricordo occasioni in cui nonostante la sconfitta la gente continua a sostenere la squadra. Eravamo totalmente sbilanciati, avevamo gente che poteva segnare ma il Lecce avrebbe potuto segnare lo 0-2. Abbiamo conquistato tre punti molto importanti. Non penso al fatto di essere davanti alla Lazio. Tante squadre hanno perso punti, non è normale e ne abbiamo parlato anche all’intervallo. Non potevamo sprecare questi 3 punti, erano davvero importanti per noi. Siamo più vicino alle altre squadre”.