Calcio: Mourinho, 'se in condizione Azmoun può dare una mano, è un bravo giocatore'

Calcio: Mourinho, 'se in condizione Azmoun può dare una mano, &eg...

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Azmoun se è in buona condizione è un calciatore che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, ha dimostrato di essere un bravissimo giocatore, non è andato bene al Leverkusen e grazie a questo lo possiamo prendere in prestito, perch&e...