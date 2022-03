Calcio: Mourinho, 'un punto guadagnato, è l'ottava partita di fila senza sconfitte'

Udine, 13 mar. – (Adnkronos) – "La partita non è stata diversa da quella che mi aspettavo. Penso che nel secondo tempo con i cambi siamo entrati di più nel match, all'inizio ho visto qualche giocatore in difficoltà a entrare nella partita. Affrontavamo una squadra che ha preparato la partita per tutta la settimana.

E' stato un match difficile, è un punto guadagnato, se avessimo pareggiato prima avremmo avuto più tempo, però purtroppo è stato alla fine. Sono 8 partite in Serie A senza sconfitte, con 4 vittorie e 4 pareggi". Così l'allenatore della Roma José Mourinho dopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Udinese. "Non possiamo scegliere le partite, la Conference League il giovedì è importante, domenica è importante e quella dopo anche -aggiunge il tecnico portoghese a Dazn-.

Sappiamo che non è facile però giocare domenica fuori casa dopo aver giocato giovedì. Abbiamo perso a Verona e a Venezia e pareggiato oggi ma dobbiamo avere uno spirito diverso".