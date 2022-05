Calcio: Mourinho, 'vogliamo la finale, domani da squadra andiamo a combattere'

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – "Vogliamo andare in finale e non mi stanco di ripetere che domani sono 14 partite di Conference League senza fermarci, giocando giovedì e domenica, con le conseguenze e le difficoltà. Ma siamo qui, come squadra e da squadra domani andiamo a combattere".

Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League contro il Leicester.

Nell'ultimo turno in Premier League la squadra di Rodgers ha fatto riposare diversi titolari non avendo più obiettivi in campionato: "E’ logico che facciano riposare i giocatori, noi non possiamo farlo. Abbiamo la possibilità di entrare in Europa anche in campionato. Domani spero che però l’aspetto emotivo possa mettere i miei in uno stato d’animo altissimo che possa aiutare la squadra a vincere", aggiunge il tecnico portoghese.