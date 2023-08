Calcio: Napoli, affaticamento per Kvaratskhelia, salta il Frosinone

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – Il Napoli dovrà fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia nel match di domani a Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A. Il 22enne georgiano salterà la partita contro la squadra ciociara a causa di un affaticamento muscolare. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone".