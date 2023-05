Calcio: Napoli, con l'Udinese le quote spingono per un successo azzurro

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Fallito un tentativo, il Napoli vola a Udine per chiudere matematicamente il discorso scudetto e far partire la festa. Stavolta, a differenza di domenica scorsa, sarà ininfluente il risultato della formazione di Luciano Spalletti, a patto che quest’ultima esca dalla Dacia Arena con i tre punti in tasca: sito che i betting analyst di Goldbet e Better vedono come altamente probabile, in quota a 1,78. Il successo dell’Udinese, invece, si gioca a 4,75, con il pari a 3,65. Partita da Goal quella di giovedì sera, con l’opzione offerta a 1,72 contro il No Goal a 2. Grande equilibrio tra Over, a 1,83, e Under a 1,87. I partenopei si affidano al capocannoniere Victor Osimhen, che cerca il sigillo numero 22 e soprattutto un gol pesante per lo scudetto: una sua rete vale 2,25 la posta, mentre la doppietta è offerta a 6,30. L’opzione "Marcatore Plus", vincente anche in caso di palo, traversa o gol di un eventuale giocatore subentrato a Osimhen, è proposta a 2,15.