Calcio: Napoli, distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro per Juan Jesus

Calcio: Napoli, distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro per...

Calcio: Napoli, distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro per...

Napoli, 25 set. – (Adnkronos) – Distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. E' questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore del Napoli Juan Jesus. Il 32enne difensore brasiliano salta le sfide contro Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina e dovrebbe rientrare il 21 ottobre contro il Verona. Emergenza difensiva dunque per Rudi Garcia, già costretto a rinunciare ad Amir Rrahmani uscito per un problema muscolare nel corso della gara di Champions League contro il Braga. Il difensore kosovaro ha infatti riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Assente contro l'Udinese anche lui, l'obiettivo dunque sarà quello di rientrare il 30 settembre per la partita contro il Lecce prima della seconda sfida di Champions al Maradona contro il Real dell'ex Ancelotti.