Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, oltre a infliggergli un'ammenda di 5.000 euro. Il 22enne nigeriano è stato punito "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco".

Osimhen salterà le partite contro Genoa e Juventus.