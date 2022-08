Calcio: Napoli, in arrivo Ndombélé in prestito dal Tottenham

Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – Tanguy Ndombélé giocherà nel Napoli nella prossima stagione. Secondo Sky Sport il club azzurro ha trovato un’intesa di massima con il Tottenham e con gli agenti del calciatore, chiudendo per l'arrivo del centrocampista classe 1996. L'operazione si è definita con un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Mancano solo gli ultimissimi dettagli tra tutte le parti in causa, ma già nella giornata di domani sono programmate le visite mediche del centrocampista che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito al Lione. Un rinforzo importante dunque per Luciano Spalletti, che con ogni probabilità andrà a sostituire nella rosa azzurra il partente Fabian Ruiz, destinato al Paris Saint-Germain.