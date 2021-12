Calcio: Napoli ko 3-2 in rimonta, 5/a vittoria di fila dell'Atalanta che si porta a -4 dal Milan (2)

(Adnkronos) – In avvio di ripresa il Napoli completa la rimonta. Demiral sbaglia il fuorigioco in maniera goffa, lasciando a Mertens praticamente tutta la metà campo sguarnita. Il belga arriva davanti a Musso e lo punisce con un piattone preciso per il 2-1.

Gli orobici non ci stanno e al 7' vanno a un soffio dal pari con un colpo di testa di Zapata che si stampa sul palo a Ospina battuto. Al quarto d'ora l’arbitro Mariani fischia un rigore per l’Atalanta per un tocco di mani di Mario Rui su un tiro di Ilicic. Poi rivede l'azione al Var e corregge la decisione perché il portoghese tocca con il piede e non con la mano.

Al 21' Demiral si riscatta dell'errore sul gol di Mertens e pareggia la partita. L'ex Juve sfonda in area del Napoli e trafigge Ospina con un imprendibile diagonale. Passano 5' e gli ospiti trovano il gol partita con Freuler: percussione di Ilicic, che serve con l'esterno destro lo svizzero che calcia di piatto in modo molto angolato, Ospina non ci arriva e l'Atalanta ribalta il risultato.

Nel finale il Napoli spinge e i bergamaschi si chiudono in difesa.

Al terzo minuto di recupero Mario Rui prima e Petagna poi, con due spaccate, vanno vicini al 3-3 che mancano di un soffio. Al triplice fischio di Mariani fa festa l'Atalanta che si inserisce con ancora maggiore forza nella corsa scudetto.