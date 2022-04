Napoli, 20 apr. – (Adnkronos) – Tegola in casa Napoli: il centrocampista Stanislav Lobotka ha infatti riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il 27enne slovacco non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di domenica al Castellani contro l'Empoli.