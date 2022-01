Napoli, 5 gen. (Adnkronos) – "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico". Lo rende noto il Napoli. "I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo", spiega il club che deve quindi far fronto a due nuove positività nel gruppo squadra.