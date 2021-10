Napoli, 30 ott. (Adnkronos) – L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è uscito oggi anzitempo dal campo nel corso dell'allenamento di rifinitura per la sfida con la Salernitana per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. L'attaccante non partirà per la trasferta di Salerno, fa sapere il club partenopeo.