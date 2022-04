Calcio: Napoli, risentimento alla coscia per Osimhen

Napoli, 6 apr. – (Adnkronos) – Il Napoli in ansia per Victor Osimhen. Alla ripresa degli allenamenti dopo la bella vittoria della squadra di Spalletti contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, l'attaccante nigeriano – che a Bergamo non ha giocato in quanto squalificato – ha lasciato il campo anzitempo a causa di un risentimento alla coscia sinistra.

Dovrebbe trattarsi di un fastidio muscolare al flessore, ma la situazione è da monitorare per capire qual è la reale entità di un infortunio relativo al giocatore che per gli azzurri potrebbe fare la differenza nella corsa scudetto. Sono attesi aggiornamenti nella giornata di domani, mercoledì 7 aprile: gli accertamenti medici aiuteranno a capire meglio di cosa si tratta.