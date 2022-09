Calcio: Napoli, risentimento muscolare per Osimhen, a rischio per il Liverpool

Napoli, 5 set. – (Adnkronos) – Dopo l'infortunio rimediato da Hirving Lozano contro la Lazio il Napoli deve fare i conti con un altro problema, sempre in attacco, in vista del match con il Liverpool, esordio stagionale in Champions League di mercoledì prossimo al Diego Armando Maradona.

Per un risentimento muscolare accusato nel finale della partita contro la Lazio, si è infatti fermato Victor Osimhen che ha svolto, come si legge da un comunicato del club azzurro, solo un lavoro differenziato nell'allenamento odierno. Nulla di grave ma è chiaro che la sua assenza nel gruppo squadra a due giorni dal match ne mette in serio dubbio la presenza. La verità si saprà solo nella giornata di domani, nell'ultimo test prima dei Reds di Klopp e anche in caso di assenza certamente tornerà a disposizione per la partita di sabato contro lo Spezia.

Lozano in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici che hanno dato esito negativo dopo l'uscita prematura contro una Lazio in seguito a uno scontro con Marusic in cui aveva subito un trauma cranico. Nelle scorse ore inoltre aveva creato preoccupazione anche l'uscita di Kim Min-jae dall'Olimpico con una fasciatura alla gamba sinistra, ma per il coreano si tratta solo di una botta e dura sarà a disposizione per la sfida contro il Liverpool.