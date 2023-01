Calcio: Napoli-Roma, Spalletti favorito, in quota Dybala cerca 1° gol al Maradona

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - La prima giornata di ritorno di Serie A vede in programma subito un big-match, quello tra il Napoli capolista e la Roma, ancora senza sconfitte nel 2023. Una partita speciale per Luciano Spalletti che ritrova la sua ex squadra, quella degli ultimi titoli vinti in Italia...

– (Adnkronos) – La prima giornata di ritorno di Serie A vede in programma subito un big-match, quello tra il Napoli capolista e la Roma, ancora senza sconfitte nel 2023. Una partita speciale per Luciano Spalletti che ritrova la sua ex squadra, quella degli ultimi titoli vinti in Italia, con l’obiettivo perlomeno di mantenere il vantaggio di 12 punti sulla vetta. Missione possibile secondo gli esperti del circuito Microgame che vedono avanti la vittoria del Napoli, a 1,75 contro il 4,75 del colpo giallorosso che al “Maradona” manca dal 2018.

Nel mezzo invece il pari fissato a 3,70. Come riporta Agipronews, quando si affrontano top club del genere, il rischio di un pareggio è sempre presente e per questo motivo si può optare sulla proposta “Draw no Bet” che in sostanza annulla il pareggio: con questa modalità la vittoria del Napoli è offerta a 1,34 contro il 3,40 del successo di Pellegrini e compagni. In casa partenopea tutti sperano nel capocannoniere del campionato Victor Osimhen, a segno da tre giornate consecutive: il poker del bomber nigeriano si gioca a 2,25 mentre Josè Mourinho si affida a Paulo Dybala, mai a segno nella sua storia italiana in casa del Napoli, e visto in rete a 3,85.