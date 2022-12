Calcio: Napoli, Zielinski torna a disposizione, Rrahmani in gruppo

Napoli, 20 dic.

– (Adnkronos) – Allenamento mattutino per il Napoli di Luciano Spalletti in vista dell'amichevole di domani sera alle 20 contro il Lille e soprattutto della ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio contro l'Inter. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione tecnico tattica a reparti, tecnica collettiva e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu, personalizzato in palestra per Demme.

Zielinski è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale".