Calcio: Nations League, azzurre a Pontevedra per nuova sfida con la Spagna campione del mondo

Pontevedra, 30 nov. -(Adnkronos) – L’intento è chiaro: dimostrare una volta di più di potersela giocare ad armi pari con le campionesse del mondo. Anche a casa loro, anche di fronte ai 10mila spettatori che riempiranno le tribune dello stadio Pasarón di Pontevedra per applaudire le proprie beniamine e spingerle verso le Finals. La complicata rincorsa al secondo posto occupato dalla Svezia passa dalla gara di domani (ore 21.30, diretta su Rai 2), ma l’attenzione di Andrea Soncin, più che alla classifica del girone, è rivolta verso la prestazione della sua squadra.

“Siamo concentrati solo sulla partita con la Spagna, è la più importante – ha dichiarato il Ct in conferenza stampa – abbiamo iniziato un percorso e vogliamo continuare a crescere. Le ragazze mi stanno dando tanto, si sono messe a disposizione fin dal primo giorno e si allenano sempre con lo spirito giusto. Sono contentissimo delle giocatrici che ho a disposizione e del lavoro che stiamo portando avanti. Abbiamo massimo rispetto per le avversarie, ma vogliamo fare risultato”. Memore di quanto successo nella gara d’andata, persa per una rete a tempo quasi scaduto di Hermoso, l’Italia dovrà cercare di gestire meglio le ripartenze e gli spazi che le iberiche concederanno. “Abbiamo avuto tante situazioni – ha aggiunto il Ct – in cui potevamo gestire meglio il possesso ed essere molto più pericolose nelle transizioni offensive. L’aspetto positivo è stata l’ottima fase difensiva, ma domani dovremo assolutamente mettere più qualità in fase di possesso”.

La spinta e il calore degli spettatori spagnoli sarà uno stimolo in più per le Azzurre, che non vedono l’ora di avere tanta gente allo stadio anche nei match casalinghi. “Siamo contenti di giocare con una grande cornice di pubblico – ha concluso Soncin – e il nostro obiettivo deve essere quello di averla anche in Italia. Dobbiamo alimentare l’entusiasmo degli italiani attraverso il gioco e i risultati”. Un concetto ribadito anche da Elena Linari, che prima della rifinitura ha risposto alle domande dei giornalisti insieme al commissario tecnico. “Giocare davanti a un pubblico così numeroso ti motiva tantissimo, il nostro sogno è avere un seguito del genere anche in Italia, ma è un processo che passa anche attraverso quello che riusciamo a fare sul campo”.

Il difensore della Roma dal 2018 al 2020 ha vestito la maglia dell’Atletico Madrid e oltre allo spagnolo conosce benissimo molte delle interpreti della Roja di Montserrat Tomé, che ha dovuto rinunciare a Putellas, rientrata due giorni fa al Barcellona per un problema al ginocchio dopo aver preso parte alla prima parte di raduno. “Hanno una qualità pazzesca – ha sottolineato Linus, pronta a raggiungere le 98 presenze in azzurro – all’andata abbiamo fatto una buona partita ma sappiamo di poter migliorare alcuni aspetti. Ci dispiace di non avere qui con noi le compagne infortunate, ma daremo tutto anche per loro. Dovremo giocare con confidenza e avere anche un pizzico di fortuna”.

A proposito di infortuni, per gli ultimi due impegni dell’anno – il 5 dicembre a Parma è in programma il match con la Svizzera – Soncin non potrà contare su Francesca Durante ed Elisa Bartoli, entrambe alle prese con delle lesioni muscolari. Questa mattina le due calciatrici non sono salite sul volo per Vigo e hanno fatto rientro ai club di appartenenza. Al loro posto sono state convocate il portiere della Juventus Roberta Aprile e il difensore del Sassuolo Benedetta Orsi, che erano a Coverciano con la Nazionale Under 23.