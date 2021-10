Calcio: Nations League, fino a sabato vendita biglietti per finale 3° posto con l'Italia

Milano, 7 ott. – (Adnkronos) – Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, la Nations League per l'Italia non è finita. Domenica alle 15 all'Allianz Stadium di Torino, gli Azzurri saranno impegnati nella finale per il terzo posto contro la perdente della seconda semifinale tra Belgio e Francia, in programma stasera a Torino.

Per le due partite di domenica (alle 20.45 a Milano verrà assegnato il trofeo nella finale tra la Spagna e la vincente di Belgio-Francia) sono ancora disponibili biglietti, da acquistare sul sito uefa.com. I tagliandi andranno acquistati entro le ore 16 di sabato 9 ottobre, mentre le operazioni di assegnazione e trasferibilità sulla app Uefa andranno effettuate entro le 20.45 di sabato.

Le categorie di prezzo disponibili al pubblico per le finali della UEFA Nations League sono: Stadio Meazza, Milano, Categoria 3: 10 € Categoria 2: 30 € e Categoria 1: 70 €.

Juventus Stadium, Torino Categoria 3: 10 € Categoria 2: 20 € e Categoria 1: 40 €. I biglietti di accesso per gli spettatori disabili sono disponibili a € 10 (biglietto al prezzo di categoria 3 e un biglietto di accompagnamento fornito gratuitamente).