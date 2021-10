Calcio: Nations League, Luis Enrique sceglie i 23 della Spagna per final four

Madrid, 30 set. – (Adnkronos) – La Spagna ha diramato i 23 convocati per la final four di Nations League, che si terrà in Italia durante la prossima sosta per le nazionali. Il Ct Luis Enrique ha annunciato i giocatori a sua disposizione per quest'appuntamento attraverso un video, utilizzando le card di Fifa.

Tra i convocati non figura nemmeno un giocatore che gioca nel campionato di Serie A.

Non parteciperanno alla final four della Nations League, quindi, anche Fabiàn Ruiz e Alvaro Morata, quest'ultimo indisponibile per infortunio. Fuori anche Brahim Diaz del Milan, protagonista di un ottimo avvio di stagione. La Spagna sarà l'avversario dell'Italia in semifinale, in programma a Milano mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45. La squadra vincitrice affronterà una tra Belgio e Francia nella finale, in programma sempre a San Siro domenica 10 ottobre.

La lista completa. Portieri: Unai Simon, De Gea, Sanchez. Difensori: Porro, Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Martinez, Pau Torres, Reguilon, Alonso. Centrocampisti: Rodri, Busquets, Gavi, Koke, Merino, Pedri, Llorente. Attaccanti: Yeremi Pino, Torres, Oyarzabal, Fornals, Sarabia.