Budapest, 26 set. – (Adnkronos) – L'Italia è in vantaggio per 1-0 sull'Ungheria al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League in corso di svolgimento alla Puskas Arena di Budapest.

A decidere sin qui la partita il gol di Raspadori al 27'. Con questo risultato gli azzurri sarebbero qualificati alla Final Four di Nations League.