Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – Andrea Belotti è ancora in raduno con la nazionale italiana a Coverciano. In serata ci saranno aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante granata e sulla possibilità di aggregare Calabria tra i convocati. Belotti sarà poi sottoposto domani ad altre visite programmate dello staff medico granata, per valutare l'infortunio.