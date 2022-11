Firenze, 17 nov. - (Adnkronos) - Gli esami clinici a cui è stato sottoposto in serata l'esterno della Salernitana e della Nazionale italiana hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro. Il calciatore non essendo quindi a disposizione per la prossima gara degli azzurr...

Firenze, 17 nov.

– (Adnkronos) – Gli esami clinici a cui è stato sottoposto in serata l'esterno della Salernitana e della Nazionale italiana hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro. Il calciatore non essendo quindi a disposizione per la prossima gara degli azzurri in Austria nelle prossime ore farà rientro al proprio club di appartenenza.